Sinemacı, Yazar, Siyasetçi! Barışa Adanmış Bir Hayat… Sırrı Süreyya Önder'in Ardından...

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Siyasi kimliği kadar sinema ve sanat dünyasındaki çalışmalarıyla da tanınan Önder’in hayatı, kariyeri ve özel yaşamı merak konusu oldu. Peki Sırrı Süreyya Önder kimdir, nereli, kaç yaşında hayatını kaybetti? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte sinemadan siyasete detaylı biyografisi…

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

1962 yılında Adıyaman’da doğan Sırrı Süreyya Önder, aslen Adıyamanlıdır ve Türkmen kökenlidir. 03.05. 2025 tarihinde 62 yaşındayken çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Önder, dört çocuklu bir ailenin ferdidir.

Berber ve arzuhalci olan babası, 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman’da kurucusu ve il başkanı oldu. Sekiz yaşındayken babasını kaybetti, annesi ve dört kardeşi ile dedesinin evine taşındı. Bu dönemde bir fotoğrafçıda çırak olarak çalışmaya başladı. 16 yaşını bitirdikten sonra Sıtma Savaş ve Eradikasyon Teşkilatı'na mevsimlik işçi olarak girdi. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Milliyetçi Cephe Hükûmeti döneminde bu işini kaybetti, lastik tamiri dükkanı açtı.

EĞİTİM VE SANAT HAYATI

İlk ve ortaöğrenimini Adıyaman’da tamamlayan Önder, Adıyaman Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gördü. Genç yaşta fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başlayan Önder, birçok film ve dizide senaristlik, yönetmenlik ve oyunculuk yaptı.

Sırrı Süreyya Önder, Adıyaman’daki yerel müzisyenlerin (gevende) hayatı üzerinden 12 Eylül darbesinin sıkıyönetimini anlattığı Beynelmilel filmi ile büyük yankı yarattı. Senaryosunu yazarak yönettiği ve Türkiye’de sinema tarihine geçen Beynelmilel filmi Uluslararası İstanbul, Ankara, Altın Koza film festivallerinde, Hindistan ve Pakistan’da çok sayıda ödül kazandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLERİN BAZILARI

Yönetmen, senarist, senaryo danışmanı ve oyuncu olarak Emret Komutanım (senarist), Kalpsiz Adam (senaryo danışmanı), Sis ve Gece (oyuncu), Mutluluk (uyarlama), O... Çocukları (senarist), Zombilerin Düğünü (oyuncu), Ejder Kapanı (oyuncu), Mar (oyuncu), Yeraltı (oyuncu), F Tipi Film (ortak yönetmen, senarist), Düğün Dernek (oyuncu), Ferahfeza (oyuncu), İtirazım Var (senarist, oyuncu), İçimdeki Ses (oyuncu), 14 Tirmeh (oyuncu), Manyak (oyuncu), Taş Yok Mu Taş (kısa film; yönetmen, senarist, oyuncu) projelerinde yer aldı.

Radikal İki, BirGün ve Özgür Gündem’de köşe yazdı. Önder; Eylül 2024’ten beri T24’te film ve diziler üzerine yazılar yazıyordu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İ SİYASİ KARİYERİ VE MİLLETVEKİLLİĞİ

Sırrı Süreyya Önder, 2011 yılında İstanbul 2. Bölge'den bağımsız milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) desteğiyle Meclis’e giren Önder, daha sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) çatısı altında siyasete devam etti. 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2015 seçimlerinde Ankara 1. Bölge’den HDP milletvekili olarak yeniden Meclis'e girdi. 2023 yılında DEM Parti'den İstanbul milletvekili seçildi ve aynı yıl TBMM Başkanvekilliği görevini üstlendi.

CEZAEVİ VE TUTUKLULUK DÖNEMİ

2013 yılında Nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşma nedeniyle 3 Aralık 2018'de 43 ay hapis cezasına çarptırıldı. 6 Aralık 2018'de Kocaeli Cezaevi’ne girdi. Anayasa Mahkemesi'nin “ifade özgürlüğünün ihlal edildiği” kararı üzerine 4 Ekim 2019'da serbest bırakıldı.

17 Mart 2021'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Anayasa Mahkemesi’nde açtığı HDP’yi kapatma davası kapsamında hakkında beş yıl siyaset yasağı talep edilen isimler arasında yer aldı. Kobani olaylarından yıllar sonra açılan Kobani davasında yargılandı ve Mayıs 2024’te hakkında beraat kararı verildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER EVLİ Mİ, EŞİ KİM, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evlenen Sırrı Süreyya Önder’in bu evlilikten Ceren Önder Kandemir adında bir kızı bulunmaktadır. Evliliği daha sonra sona ermiştir.

Kaynak: Haber Merkezi