Yurt dışı Sitelerden Alışveriş Yapanlar İçin Flaş Uyarı

Alışveriş için yurt dışı siteleri Türkiye’de yaygın olarak kullanılırken, uzman isimden dikkat çeken uyarılar geldi. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yurt dışı sitelerden alışverişlerde hem kişisel bilgilerin hem de banka bilgilerinin kaydedildiğine işaret ederek, "Özellikle Türkiye’de herhangi bir temsilcisi bulunmayan yabancı elektronik ticaret sitelerinde karşılaşılacak sorunlarda muhatap da bulunmuyor. Bu nedenle tüketicilerimizin yurt dışı alışverişlerde daha dikkatli olmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra e-ticaret siteleri alışveriş için daha yaygın olarak kullanılmaya başlanırken, Kılıç kullanıcıları dolandırıcılık için uyardı. Uzman isim "Yurtiçi e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken internet sitesinin, Ticaret Bakanlığınca oluşturulan ve güvenilir e-ticaret sitelerine verilen güven damgasına sahip olup olmadığı kontrol edilmeli. Tüketiciler, sitelerin uzantısı ve adını mutlaka kontrol etmeli. Yurt dışı sitelerden alışverişlerde ise daha çok dikkat edilmesi gerek.

Yurt dışı sitelerden alışverişlerde, hem kişisel bilgileriniz hem de banka bilgileriniz kaydediliyor. Özellikle yabancı merkezli e-ticaret sitelerinin, Türkiye'de herhangi bir temsilcisi bulunmadığı için karşılaşılacak sorunlarda muhatap da bulunmuyor. Bu nedenle tüketicilerimizin yurt dışı alışverişlerde daha dikkatli olmasını öneriyoruz. Ayrıca kullanıcı sözleşmeleri ve içerik politikalarıyla veri işleme izni alıyor tüketiciden ancak bu siteler bu verilerin nasıl ve nerede sakladığı üçüncü tarafları paylaşıp paylaşmadı çoğu zaman tüketiciler tarafından bilinmediğinden daha da dikkatli olunması gerekir” diye konuştu.

Mevzubahis sitelerde fiyatların daha uygun göründüğünü söyleyen Kılıç, kullanıcıların kar etmek isterken daha büyük zararlarla karşılaşmaması için uyardı.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Kenan Altınsaat de internet üzerinden yapılacak işlemlerin kalıcı olduğunu dile getirerek "Özellikle kişisel bilgilerin ve banka bilgilerinin paylaşıldığı sitelerde vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Özellikle Çin üzerinden satış yapan e-ticaret sitelerinin Türkiye'de herhangi bir muhatabı olmadığı için karşılaşılan zararın ortadan kaldırılması da mümkün olmuyor” dedi.

Kaynak: AA