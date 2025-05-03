AKP'den Önder İçin Başsağlığı Mesajları

DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. Önder'in 18 günlük yaşam savaşını kaybetmesinin ardından AKP ve hükümet cephesinden de başsağlığı mesajları geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye yazdı.

TBMM Başkanvekili ve

İstanbul Milletvekili

Sayın Sırrı Süreyya Önder’e

Allah’tan rahmet;

değerli ailesine ve

sevdiklerine başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2025

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder için yayımladığı başsağlığı mesajında "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.



Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 3, 2025

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi