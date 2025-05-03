AKP'den Önder İçin Başsağlığı Mesajları
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi sonrası hükümet ve AKP cephesinden başsağlığı mesajları geldi. Çelik, "Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. Önder'in 18 günlük yaşam savaşını kaybetmesinin ardından AKP ve hükümet cephesinden de başsağlığı mesajları geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye yazdı.
TBMM Başkanvekili ve— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2025
İstanbul Milletvekili
Sayın Sırrı Süreyya Önder’e
Allah’tan rahmet;
değerli ailesine ve
sevdiklerine başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet olsun.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder için yayımladığı başsağlığı mesajında "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 3, 2025
Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.
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Kaynak: Haber Merkezi