Ünlü Baklavacının Deposunda Mide Bulandıran Görüntü! Önce İnkar, Sonra Kabul Ettiler

Şanlıurfa'da Urfa Yörem Baklavaları'nın deposunda tonlarca bozuk ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi. Firma önce suçlamaları reddetti, ardından bozuk ürünleri kabul ederek miktarın 3 ton olduğunu savundu. Peş peşe yapılan çelişkili açıklamalar sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Firma, açıklamaların tamamını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

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Halk sağlığının hiçe sayıldığı olaylara bir yenisi eklendi. Şanlıurfa'da faaliyet gösteren ve 100'den fazla şubesi bulunan Urfa Yörem Baklavaları'nın üretim tesislerinde 11 ton kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi. Firma önce suçlamaları inkar etti; ardından kurtlanmış cevizlerin 3 ton olduğunu söyleyerek, bu ürünleri imha etmek üzere olduklarını öne sürdü.

Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Urfa Yörem Baklavaları, üretim tesislerinde yapılan denetimde kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içinin ele geçirilmesiyle gündeme geldi. Eyyübiye Belediyesi zabıta ekiplerinin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesiste yaptığı incelemelerde, halk sağlığını tehdit eden büyük miktarda bozuk ceviz tespit edildi ve ürünler imha edildi.

Ünlü Baklavacının Deposunda Mide Bulandıran Görüntü! Önce İnkar, Sonra Kabul Ettiler - Resim : 1

11 TON KURTLANMIŞ CEVİZ BULUNDU

Belediye tarafından paylaşılan görüntülerde, depoda 11 ton kurtlanmış ceviz bulunduğu belirtilince, kamuoyunda büyük tepki oluştu. Tepkilerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Urfa Yörem Baklavaları Genel Müdürü Turan Arslan, görüntülerin kasıtlı olarak servis edildiğini savunarak olayla ilgileri olmadığını, isimlerini kullanan başka bir firmaya ait ürünler olduğunu iddia etti.

Ünlü Baklavacının Deposunda Mide Bulandıran Görüntü! Önce İnkar, Sonra Kabul Ettiler - Resim : 2

FİRMADAN 'U' DÖNÜŞÜ

Ancak firma, kısa süre sonra yeni bir açıklamayla geri adım attı. Yapılan ikinci açıklamada, depolarında gerçekten bozuk ürün bulunduğu kabul edilerek, miktarın 11 ton değil 3 ton olduğu ve bu ürünlerin iade sürecinde olduğu savunuldu. Tepkilerin büyümesi üzerine şirket, yayınladığı her iki açıklamayı da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Ünlü Baklavacının Deposunda Mide Bulandıran Görüntü! Önce İnkar, Sonra Kabul Ettiler - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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