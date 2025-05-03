Avcılar'da Sıcak Dakikalar... Motosikletlilerden Bir Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, motosikletli şüpheliler tarafından bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheliler hızla olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Avcılar'da Sıcak Dakikalar... Motosikletlilerden Bir Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü

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Kaynak: İHA

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Avcılar Saldırı
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