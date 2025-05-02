Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! 1 Yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu silahlar çekildi, bir kişi ağır yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi gözaltına alındı.

Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! 1 Yaralı

Olay, Ortayılmazlar Mahallesi'nde, Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence yerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mekânda oturan Özgen S. ile aynı iş yerinde başka bir masada bulunan Orhan G. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan G., silahını çekerek Özgen S.’ye ateş etti. Kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan Özgen S., yere yığıldı. Mekândakiler saldırgana müdahale ederek silahıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Özgen S., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Orhan G. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Polis, olayın yaşandığı eğlence mekanında detaylı inceleme yaptı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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