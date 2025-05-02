Bakan Memişoğlu Duyurdu: 19 Bin Personel Alınacak... İşte Detaylar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 19 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar kapsamında 15 bin 342 sözleşmeli personel KPSS puanıyla atanacakken, 3 bin 658 sürekli işçi ise İŞKUR üzerinden başvuru sürecine dahil edilecek.

Bakan Memişoğlu, sözleşmeli personel alımının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme yoluyla yapılacağını belirterek, adayların tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebileceğini aktardı.

Sürekli işçi alımı için başvurular ise 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek.

Bakan Memişoğlu açıklamasında, "Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi