Sağlık Çalışanlarının Beklediği Müjde Geldi! Cumhurbaşkanı Duyurdu: 37 Bin Yeni Personel Alınacak

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada sağlıkçılara istihdam müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız genç Cumhuriyetimizin büyümesi ve güçlenmesinde de hep önde yer almışlardır. Son olarak Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğümüz savaşın ilk safında yine sağlık çalışanlarımız bulunuyordu. Hocasından doktoruna hemşiresinden teknik personeline kadar sağlık ordumuzun tüm neferlerinin gayretine ve özverisine hem salgında hem de 6 Şubat depremlerinde milletçe hep beraber şahitlik ettik. Bir cana şifa olmak için günlerce hatta haftalarca evlerinden, evlatlarından uzakta kalan siz kardeşlerimizin çabalarını asla ve asla unutamayız.

Salgınla mücadelede şehir hastanelerimiz kritik roller üstlendi. Ülkemizdeki muhalefetin 'israf' dediği, engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Tabii sel gider ama balçığı kalırmış... Her ne kadar salgını atlatmış olsak da olumsuz etkilerini halen müşahede ediyoruz. Salgının ardından toplumun ertelenmiş sağlık hizmeti talebinde çok ciddi artışlar yaşandı. Tüm dünya gibi biz de bu yeni durumla sınanıyoruz. Son 2 yılda sağlık sistemimizde ilave bir yük oluşturan bu talebin doğru dağıtılması ve karşılanması amacıyla farklı adımlar atıyoruz. Vatandaşın sağlık hizmetlerine ilk başvuru kapısı olan aile hekimliğinin yeniden yapılandırılması ve koruyucu hekimliğin ön plana çıkarılması bunlardan sadece bir tanesidir. Her iki çalışmamızın da neticelerini sahada görmeye başladık. Hekimlerimizin de çabalarımızı sahiplenmesiyle birlikte insanımızın doğru yerde doğru zamanda etkin tedaviye ulaşmasını sağlayacak, hastanelerimizdeki yoğunluğun da azaltılmasını temin edeceğiz.

2002 yılında göreve geldiğimizde önem ve öncelik alanlardan bir tanesi de sağlıktı. İnsanı merkeze alan, insan hayatına ve sağlığına değer veren bir anlayışla sağlık alanında 22 yıl boyunca pek çok reforma imza attık. Üniversite ve özel hastane kapılarının bütün vatandaşlarımıza açılmasını sağladık. Hastane, poliklinik, sağlık ocağı sayılarının artırılmasından sağlık kuruluşlarımızdaki şartların modernleştirilmesine, sağlık alanında hizmet veren personelimizin sayı, özlük ve imkanlarının iyileştirilmesinden şehir hastaneleri gibi özgün projelerin sağlık sistemine kazandırılmasına kadar geniş bir yelpazede çok önemli işler yaptık. Toplamda 37 bin 367 yataklı 25 şehir hastanemiz hizmete girdi, toplam 13 bin 950 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor.

'SAĞLIKTA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS'

Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır. Hayat kurtaran insanın en değerli nimeti olan sağlığına kavuşmasına yardımcı olan hekimlerimize ve sağlık personelimize el kaldırılmasını asla kabul etmeyiz. Sağlık çalışanlarına şiddet konusunda zaten en düzeyde olan hassasiyetimizin değişmeyeceğini tekrar altını çizerek söylüyorum. 22 sene boyunca sağlık alanında ne yaptıysak başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızla birlikte dayanışma içinde yaptık. Neyi başardıysak omuz omuza başardık, bu şekilde de yola devam edeceğiz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Sağlık camiamızın beklediği önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum; inşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Haber Merkezi