Kültür Bakanlığı 127 Sözleşmeli Personel Alacak: Başvurular Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 11 Nisan 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla toplam 127 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. En az lise mezunu ve en az 60 KPSS puanına sahip adaylar arasından farklı unvanlarda personel istihdam edilecek.

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Kültür Bakanlığı 127 Sözleşmeli Personel Alacak: Başvurular Başladı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Personeli, Şoför ve Destek Personeli pozisyonlarında alım yapılacağı bildirildi. Alımların Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde görevlendirilmek üzere gerçekleştirileceği ifade edildi.

KONTENJAN DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE BELİRLENDİ

55 Büro Personeli
35 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
32 Temizlik Görevlisi
3 Şoför
2 Destek Personeli (İnşaat)
1 Destek Personeli (Sıhhi Tesisat)

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDAN YAPILACAK

Başvurular, ilanın yayımlandığı 11 Nisan itibarıyla başlamış olup, son başvuru tarihi 25 Nisan 2025 olarak açıklandı. Adaylar başvurularını sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

İlgili adayların başvuru koşullarını dikkatle incelemeleri ve belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

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Kaynak: AA

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