New York Borsası Haftanın Son İşlem Gününe Düşüşle Başladı

ABD ile Çin arasında devam eden tarife gerginliğinin etkisiyle New York borsasında haftanın son işlem günü satıcılı başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 düşüşle 39.505,65 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalışla 5.260,25 puana indi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,10 kayıpla 16.371,14 puana çekildi.

New York Borsası Haftanın Son İşlem Gününe Düşüşle Başladı

Piyasalardaki satış baskısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret ortaklarına yönelik uygulamaya koyduğu tarife politikalarının etkili olduğu değerlendiriliyor. Trump’ın bazı ülkelere yönelik ek tarifeleri 90 günlüğüne askıya almasına karşın, Çin’e karşı toplamda yüzde 145’e ulaşan gümrük vergileri uygulamaya devam etmesi, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini daha da tırmandırdı.

ÇİN’DEN MİSİLLEME GELDİ

Washington yönetiminin artan tarifelerine yanıt olarak Pekin, ABD’den ithal edilen bazı ürünlerde gümrük vergisini yüzde 125 seviyesine yükseltti. Bu karşılıklı adımlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki anlaşmazlığın kısa vadede çözülme ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor.

EKONOMİK VERİLER VE ŞİRKET BİLANÇOLARI TAKİPTE

Analistler, yatırımcıların yalnızca ticaret gerilimini değil, aynı zamanda ABD ekonomisine ilişkin makroekonomik verileri ve büyük bankaların açıkladığı ilk çeyrek bilançoları da yakından izlediğini belirtiyor. Dün açıklanan verilere göre, tüketici fiyatlarında yavaşlama gözlenirken, bugün açıklanan üretici fiyat endeksi de mart ayında aylık bazda yüzde 0,4 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Yıllık artış ise yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

BANKA HİSSELERİNDE KARMA PERFORMANS

Borsa açılışı öncesinde açıklanan finansal sonuçlara göre JPMorgan Chase’in net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,1 oranında artarken, Morgan Stanley’nin net karı yüzde 26,5 yükseldi. Wells Fargo’nun aynı dönemdeki net kar artışı ise yüzde 6 olarak kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından JPMorgan hisseleri yüzde 2’nin üzerinde değer kazanırken, Wells Fargo hisseleri yüzde 4’ten fazla değer kaybetti. Morgan Stanley’nin hisseleri ise yüzde 0,3 oranında geriledi.

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Kaynak: AA

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