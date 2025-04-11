Adana'da Kurban Pazarı Açıldı! İlk Siftah Açıldı, Kurbanlık Bakın Kaç Liraya Satıldı

Açılışın ardından kurbanlık satışları da başladı. Pazar yerinde sergilenen 100 kilogram ağırlığındaki küçükbaş hayvan, ilk alıcısını 42 bin 500 TL’den buldu. Hayvanın ilk etapta 47 bin TL’den pazara çıktığı, pazarlık sonucu fiyatın düştüğü öğrenildi. Böylece Kozan’daki yeni tesiste ilk kurbanlık satışının gerçekleştiği bildirildi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK GÖSTERİLEN TESİS

Açılışta konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, pazarın “Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi” kapsamında tamamlandığını belirtti. Tesisin Türkiye genelinde örnek projeler arasında yer aldığını vurgulayan Kökçüoğlu, “Milletvekillerimizin desteğiyle hayata geçirilen bu proje, bölge üreticisi için büyük önem taşıyor” dedi.

YERLİ ÜRETİCİDEN KURBANLIKLARA ÖVGÜ

Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Yiğit de yaptığı açıklamada, bölgede tarım ve hayvancılık yatırımlarının süreceğini belirterek pazarın hayırlı olmasını diledi. Üreticilerden Emrah Doğan ise kurbanlıkların bu yıl son derece sağlıklı ve bakımlı olduğunu ifade etti. Doğan, “Kapalı alan sayesinde satışların daha düzenli ve hijyenik bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

GENİŞ KAPASİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Toplam 13 bin 372 metrekarelik alan üzerine kurulan Kozan Canlı Hayvan Pazarı, 350 büyükbaş ve 2 bin 400 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip. Ayrıca tesiste 2 bin metrekarelik kapalı alan bulunuyor. Pazarın kurban sezonunda hem üreticiye hem de alıcıya konforlu bir ortam sunması hedefleniyor.

Kaynak: İHA