1500 Çiftçiye Dağıtılacak! Tam 70 Ton, Yüzde 50'si Hibeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton mısır tohumu, 3 bin üreticiye de 1150 ton gübre dağıtılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton mısır tohumu, 3 bin üreticiye de 1150 ton gübre dağıtımı için harekete geçti.

İzmit Akmeşe Tarım Kredi Kooperatifi'nde düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gıda konusunun artık güvenlik kadar stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

'GIDA KRİZİ HEP YÜZDE 10'DA'

Büyükakın, şunları söyledi: O raporlarda gıda krizi riski hep ilk 10'dadır. Bunları yaptığımızda bunları algılamaktan uzak olanlar, böyle bir vizyonu olmayanlar, günübirlik işlerle uğraşanlar, sadece görüntüyle ilgili olanlar, vitrinle ilgili olanlar, makyajcılar ne yaptığımızı anlamıyorlar. 'Ne verdin ki, bir şey yapmadın ki..." Böyle dediklerinde olayın üstünü örteceklerini zannediyorlar. Ama bir söz vardır; 'Güneş balçıkla sıvanmaz' ya da 'Görünen köy kılavuz istemez.' Ama burada görünüyor, somut, elle tutuluyor. Yararlanıcılar da burada.

Kentin kaynağını insanına sorarak onlarla harcamak gerektiğini belirten proje kapsamında örtü altı sebze yetiştiricisi, meyve üreticisi ve yem bitkisi üretimi yapan 3 bin çiftçiye 1150 ton gübre desteği verileceğini söyledi.

Tohum ve gübreler çiftçilere 13 ayrı Tarım Kredi Kooperatifinde dağıtılacak, çiftçilere dağıtımla alakalı bilgilendirme SMS'le geldikten sonra ürünlerini teslim alabilecek.