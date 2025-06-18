River Plate, Kulüpler Dünya Kupası'nda Urawa Red Diamonds'ı Yendi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda Arjantin temsilcisi River Plate, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ı 3-1 yendi.

Son Güncelleme:
River Plate, Kulüpler Dünya Kupası'nda Urawa Red Diamonds'ı Yendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynanan E Grubu ilk maçında River Plate ile Urawa Red Diamonds karşılaştı.

Müsabakada Arjantin temsilcisinin gollerini 12. dakikada Facundo Colidio, 48. dakikada Sebastian Driussi ve 73. dakikada Maximiliano Meza attı.

Japon ekibinin golünü ise 58. dakikada Yusuke Matsuo penaltıdan kaydetti.

Down Sendromlular Milli Takımı'ndan ABD'ye Farklı GalibiyetDown Sendromlular Milli Takımı'ndan ABD'ye Farklı GalibiyetSpor

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Küçücük Şeylerde Bile Mutluluk Bulabilen 3 Burç Küçücük Şeylerde Bile Mutluluk Bulabilen 3 Burç
Yeni Trafik Levhası Resmen Tanıtıldı! Çoğu Kişi Bunun Anlamını Bilmiyor Yeni Trafik Levhası Resmen Tanıtıldı! Çoğu Kişi Bunun Anlamını Bilmiyor
Yazışmaları Ortaya Çıkmıştı! PFDK Başkanı ve Yönetimi İstifa Kararı Aldı Yazışmaları Ortaya Çıkmıştı! PFDK Başkanı ve Yönetimi İstifa Kararı Aldı
Down Sendromlular Milli Takımı'ndan ABD'ye Farklı Galibiyet Down Sendromlular Milli Takımı'ndan Farklı Galibiyet
ÇOK OKUNANLAR
ABD İç Güvenlik Bakanı Hastaneye Kaldırıldı! İşte Sağlık Durumu ABD İç Güvenlik Bakanı Hastaneye Kaldırıldı
İstanbul'da 'Gündoğmuş Çetesi'ne Operasyon: 22 Gözaltı İstanbul'da 'Gündoğmuş Çetesi'ne Operasyon: 22 Gözaltı
Trump ile Netanyahu'dan Kritik Temas Trump ile Netanyahu'dan Kritik Temas
River Plate, Kulüpler Dünya Kupası'nda Urawa Red Diamonds'ı Yendi River Plate, Urawa Red Diamonds'ı Yendi
Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Para Cezası Kesildi, Ehliyetine El Konuldu Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Para Cezası Kesildi, Ehliyetine El Konuldu