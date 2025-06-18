River Plate, Kulüpler Dünya Kupası'nda Urawa Red Diamonds'ı Yendi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda Arjantin temsilcisi River Plate, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ı 3-1 yendi.
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ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynanan E Grubu ilk maçında River Plate ile Urawa Red Diamonds karşılaştı.
Müsabakada Arjantin temsilcisinin gollerini 12. dakikada Facundo Colidio, 48. dakikada Sebastian Driussi ve 73. dakikada Maximiliano Meza attı.
Japon ekibinin golünü ise 58. dakikada Yusuke Matsuo penaltıdan kaydetti.
Kaynak: AA
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