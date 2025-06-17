Down Sendromlular Milli Takımı'ndan ABD'ye Farklı Galibiyet

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında ABD'yi 53-12 yendi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Ferrara kentinde gerçekleştirilen şampiyonada ikinci maçını ABD ile oynadı. Ay-yıldızlı ekip, baştan sona üstün olduğu müsabakayı 53-12 kazanarak şampiyonada 2'de 2 yaptı.

FUTSAL MİLLİ TAKIMI, PORTEKİZ İLE BERABERE KALDI

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, organizasyonda yarın TSİ 11.30'da İtalya, 18.30'da da Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ise şampiyonadaki ikinci maçında Portekiz ile golsüz berabere kaldı. Milli takım, şampiyonada yarın TSİ 11.00'de İrlanda, 16.00'da ise ABD ile karşılaşacak.