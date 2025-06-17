Galatasaray'da 2 Yıl Sonra Gelen Ayrılık! Kerem Demirbay'ın Yeni Takımı Belli Oldu

Galatasaray'da Muslera ve Mertens'ten sonra bir ayrılık daha yaşandı. Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ın sözleşmesini feshetti. Demirbay'ın Eyüpspor ile anlaşmaya vardığı öğrenild.

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Galatasaray'da 2 Yıl Sonra Gelen Ayrılık! Kerem Demirbay'ın Yeni Takımı Belli Oldu
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Galatasaray’da Fernando Muslera ve Dries Mertens’in ardından bir ayrılık daha yaşandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Eyüpspor ile anlaşmaya varırken, sarı-kırmızılı yönetim 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti.

SÜPER LİG'DE TEK ASİST YAPABİLDİ

Gabriel Sara ve Mario Lemina transferleri sonrası forma şansı azalan Kerem Demirbay, geçen sezon Süper Lig'de 20 maçta süre aldı. 5 maça ilk 11'de başlayan deneyimli futbolcu, 1 asist yapabildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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