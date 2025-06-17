Mesut Özil İlk Kez Açıkladı! Leroy Sane'yi Galatasaray'a O mu Getirdi?

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Galatasaray'ın geçen hafta açıkladığı Leroy Sane transferi futbol camiasında büyük yakı uyandırırken, eski Alman milli futbolcu Mesut Özil bu olayda ilginç bir şekilde gündeme geldi. Fenerbahçe'de forma giymesine rağmen, kendisi arayıp Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında fikir soran Leroy Sane'ye "Galatasaray'a git" dediği iddia edilen Özil, bu iddiaya açıklık getirdi.

Mesut Özil, konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada Alman futbolcu Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye gelmesi sebebiyle çok mutlu olduğunu söyledi.

'GELMEDEN TELEFONLA KONUŞTUK'

Transfer olmadan önce Sane ile telefonda konuştuğunu doğrulayan Özil, "Yazıldığı gibi ben Galatasaray'a yönlendirmişim şeklinde değil. Daha çok Türkiye'yi ve İstanbul'daki hayatı sordu. Güvenli bir şehir olduğunu söyledim. Bir de 'İnanılmaz yemeklerimiz var. Gelirsen çok mutlu oluruz' dedim. O da geldi. Başarılar diliyorum ona da" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA