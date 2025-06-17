Fenerbahçe'den TFF'ye ‘PFDK Üyeleri’ Başvurusu

Fenerbahçe Spor Kulübü, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

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Fenerbahçe'den TFF'ye ‘PFDK Üyeleri’ Başvurusu
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Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında

Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.
Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.

Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Türkiye gazetesinden Tahir Kum, PFDK üyelerine ait olduğunu iddia ettiği yazışmaları köşesinde aktarmıştı.

Söz konusu yazıda şu mesajlara yer verilmişti:

"Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

"1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?"

"Fener ağlama" denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli."

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Kaynak: Haber Merkezi

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