Ve Acun Ilıcalı Sonunda Açıkladı... İşte Fenerbahçe'den İstifa Etme Nedeni

Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluk kupasını kaldıramayan Fenerbahçe'de uzun zamandır yönetime eleştiri yağıyor. Başkan Ali Koç'un istifası için imzalar toplanırken, sarı-lacivertli taraftarın en çok eleştirdiği isimlerden olan asbaşkan Acun Ilıcalı, geçen hafta istifasını açıkladı. Kararının nedeni hakkında net bir açıklama yapmayan Acun Ilıcalı, sessizliğini İngiliz basınına bozdu.

Hull Daily Mail'e konuşan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinin kendisine ağır bir iş yükü bindirdiği söyledi. Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe'de bir yıl boyunca sorumluluk aldım ve bununla gurur duyuyorum. Başa çıkabildim ancak benim için ağır bir yük oldu. Hayal edilebilecek en yoğun hayatı yaşarken Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olduğumda da kulüpte çok uzun saatler geçirmeye başladım. İş yükü çok ağırdı ve ben de Süpermen olmadığımı gördüm" diye konuştu.

'HER ŞEY KULÜP İÇİNDE YAŞANDI'

Her zaman Fenerbahçe'nin büyük bir taraftarı olacağını söyleyen Ilıcalı, "Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü her şey kulüp içinde yaşandı ve yapacağım bir yorum insanları incitebilir. Bunu istemiyorum. Ayrılmaya karar verdim ve çok iyi bir arkadaşım olan Başkan Ali Koç'tan izin istedim. O da bana izin verdi. Ali Koç, kulüp adına bir açıklama yaparak çabalarımı takdir ettiğini söyledi. Bu benim için çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki görevini "kariyerinin en zor yılı" olarak tanımlayan Acun Ilıcalı, "Çok zor zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin hem iç saha hem de deplasman maçlarının hepsinde kulübü temsil ettim. Bu benim için bir onurdu ancak Hull City de benim için çok önemli. Benim için çok zor zamanlardı" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi