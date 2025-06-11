Fenerbahçe'de Şok Ayrılık! Acun Ilıcalı Görevinden İstifa Etti

Fenerbahçe, asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı'nın istifa ettiğini duyurdu. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Ben Fenerbahçeli doğdum. Bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu" dedi.

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Fenerbahçe'de Şok Ayrılık! Acun Ilıcalı Görevinden İstifa Etti
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Fenerbahçe Kulübü, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2024-25 dönemi yönetim kurulu üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca yönetim kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz" denildi.

'HER ŞEY FENERBAHÇE İÇİNDİ'

Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Fenerbahçe Camiası, büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi. Sayın Başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgi ve saygılarımla" dedi.

Kaynak: İHA

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