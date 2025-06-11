A Milli Takım, Meksika'ya Mağlup Oldu

FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

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A Milli Takım, Meksika'ya Mağlup Oldu
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Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya geldi.

Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan maçı Meksika 1-0 kazandı. Meksika'ya galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Orbelin Pineda kaydetti.

MAÇIN İLK 11'i

Montella, milli takımı sahaya; Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.

A Milli Takım, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etmişti.

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Kaynak: AA

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