Rayan Cherki Resmen Manchester City'de

Fransız futbolcu Rayan Cherki, İngiliz ekibi Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Rayan Cherki Resmen Manchester City'de
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Manchester City, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken son dönemde adından söz ettiren genç futbolcu Rayan Cherki'yi kadrosuna kattı. İngiliz ekibi resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Cherki ile Haziran 2030'a kadar sürecek sözleşme imzalandı.

Rayan Cherki Resmen Manchester City'de - Resim : 1

'BENİM İÇİN BİR RÜYA'

Cherki, ABD'de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City kadrosunda yer alacak. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra konuşan Cherki, kariyerinde bu dönüm noktasına ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi. Manchester City gibi bir kulübe katılmasının özel bir şey olduğunu belirten Fransız futbolcu, "Bu benim için gerçekleşen bir rüya. Bu seviyeye gelmek için hayatım boyunca yorulmadan çalıştım. Futbolu seviyorum, Pep (Guardiola) ve ekibinin rehberliğinde Manchester'da gelişmeyi dört gözle bekliyorum. Gerçekten inandığım bir proje olmasaydı Lyon'dan asla ayrılmazdım ve City'deki her şey bana oyunumu geliştirebileceğime ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olabileceğime inanmamı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Lyon altyapısından yetişen Cherki, Ekim 2019'da 16 yaşındayken profesyonel kariyerine imza atarken, A takımla 185 maça çıktı. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, geride bırakılan 2024-2025 sezonunda 30'u Fransa Ligue 1 olmak üzere 44 karşılaşmada forma giydi ve 12 gol, 20 asistlik katkı sağladı. Fransa Milli Takımı formasını ilk kez 5 gün önce UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'ya karşı giyen Cherki, o müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İHA

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