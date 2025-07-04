Beşiktaş'a Transferi Yılan Hikayesine Dönen Osayi-Samuel 3 Yıllık İmzayı Attı
Beşiktaş'a transferi yılan hikayesine dönen Osayi-Samuel, 3 yıllık imzayı attı. Osayi-Samuel, imzayı atar atmaz bir de açıklama yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’den ayrılma kararı almasının ardından Beşiktaş’a transferi yılan hikayesine dönen Bright Osayi-Samuel sonunda imzayı attı. Birmingham City, transferi resmen duyurdu ve Osayi-Samuel’le 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiltere Championship'e bu sezon yükselen Birmingham City, tranferi resmen açıkladı.
Osayi-Samuel de imza sonrası bir açıklama yaparak, “Premier Lig'de oynamak ve herkese neler yapabileceğimi göstermek istiyorum ve Birmingham City'nin bana bunu sergilemem için bir platform sağladığını düşünüyorum, bu yüzden buraya gelmeye karar verdim. Türkiye'nin en büyük takımında oynamak büyük bir onurdu. Sanki çocuktum ve beni bir adama dönüştürdüler. Fenerbahçe'ye çok minnettarım, benim için çok şey yaptılar, çok şey öğrendim” diye konuştu.