Beşiktaş'a Transferi Yılan Hikayesine Dönen Osayi-Samuel 3 Yıllık İmzayı Attı

Osayi-Samuel de imza sonrası bir açıklama yaparak, “Premier Lig'de oynamak ve herkese neler yapabileceğimi göstermek istiyorum ve Birmingham City'nin bana bunu sergilemem için bir platform sağladığını düşünüyorum, bu yüzden buraya gelmeye karar verdim. Türkiye'nin en büyük takımında oynamak büyük bir onurdu. Sanki çocuktum ve beni bir adama dönüştürdüler. Fenerbahçe'ye çok minnettarım, benim için çok şey yaptılar, çok şey öğrendim” diye konuştu.