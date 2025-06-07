Gazeteciler Hangi Takımlara Gönül Veriyor? İşte Favori Futbol Takımları

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Futbol, farklı meslek gruplarını aynı coşku altında birleştiren spor dallarının en renkli yüzü. Doktorundan avukatına, öğrencisinden inşaat işçisine kadar pek çok insanın tutkusu olan futbol, gazetecilerin de ilgi odağı. Ancak tribünlerdeki yerleri ve tutku dereceleri farklılık gösteriyor.

50 gazeteci arasında yapılan araştırmada, hangi gazetecinin hangi takımı desteklediği ortaya çıktı.

Journo'dan Didem Çam'ın araştırmasına göre, gazetecilerin yüzde 28'i Fenerbahçe'yi tutuyor. Sarı-lacivertli takımın destekçileri arasında Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, Uğur Dündar, Müge Anlı ve Cüneyt Özdemir gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Onları yüzde 22 ile ezeli rakip Galatasaray izliyor. Galatasaraylı gazeteciler arasında Fatih Altaylı, Kadri Gürsel ve Hasan Cemal bulunurken, “beş yıldızlı” taraftarlardan Elif Dağdeviren de bu gruba dahil.

Beşiktaş ise gazeteci taraftarlar arasında yüzde 18 ile üçüncü sırada. Banu Güven, İsmail Küçükkaya ve Rojda Altıntaş gibi isimler Beşiktaşlılar arasında dikkat çekiyor. Eski Beşiktaş üyesi Murat Yetkin ise futbolun genel kirliliği nedeniyle uzak durduğunu belirtiyor.

Listenin diğer takımları ise Trabzonspor, Göztepe, Adana Demirspor, Gençlerbirliği ve Malatya Yeşilyurtspor gibi kulüpler. Trabzonspor'un tek temsilcisi ise Nihat Genç.

Bazı gazeteciler ise takım tutmuyor ya da futbola mesafeli. Nevşin Mengü, Faruk Bildirici ve Şirin Payzın gibi isimler futbolun içinde bulunduğu durumdan rahatsız olduklarını ifade ediyor.

Öte yandan, dijital platformlarda yer alan "Onlar TV" ekibi arasında da dengeli bir futbol tutkusu görülüyor. Barış Terkoğlu Galatasaray'ı, Murat Ağırel Fenerbahçe'yi, Timur Soykan Beşiktaş'ı desteklerken, Şule Aydın ve Barış Pehlivan takımsız taraftarlar arasında.

Kaynak: Journo