Gazeteciler Hangi Takımlara Gönül Veriyor? İşte Favori Futbol Takımları

Sosyal medyada çok takipçisi olan 50 gazetecinin hangi takımı tuttukları araştırıldı. Gazeteciler arasında futbol tutkusu üç büyükler ekseninde şekilleniyor. Ancak önemli bir kesim de takımsız kalmayı tercih ediyor. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Gazeteciler Hangi Takımlara Gönül Veriyor? İşte Favori Futbol Takımları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Futbol, farklı meslek gruplarını aynı coşku altında birleştiren spor dallarının en renkli yüzü. Doktorundan avukatına, öğrencisinden inşaat işçisine kadar pek çok insanın tutkusu olan futbol, gazetecilerin de ilgi odağı. Ancak tribünlerdeki yerleri ve tutku dereceleri farklılık gösteriyor.

50 gazeteci arasında yapılan araştırmada, hangi gazetecinin hangi takımı desteklediği ortaya çıktı.

Journo'dan Didem Çam'ın araştırmasına göre, gazetecilerin yüzde 28'i Fenerbahçe'yi tutuyor. Sarı-lacivertli takımın destekçileri arasında Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, Uğur Dündar, Müge Anlı ve Cüneyt Özdemir gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Gazeteciler Hangi Takımlara Gönül Veriyor? İşte Favori Futbol Takımları - Resim : 1

Onları yüzde 22 ile ezeli rakip Galatasaray izliyor. Galatasaraylı gazeteciler arasında Fatih Altaylı, Kadri Gürsel ve Hasan Cemal bulunurken, “beş yıldızlı” taraftarlardan Elif Dağdeviren de bu gruba dahil.

Beşiktaş ise gazeteci taraftarlar arasında yüzde 18 ile üçüncü sırada. Banu Güven, İsmail Küçükkaya ve Rojda Altıntaş gibi isimler Beşiktaşlılar arasında dikkat çekiyor. Eski Beşiktaş üyesi Murat Yetkin ise futbolun genel kirliliği nedeniyle uzak durduğunu belirtiyor.

Listenin diğer takımları ise Trabzonspor, Göztepe, Adana Demirspor, Gençlerbirliği ve Malatya Yeşilyurtspor gibi kulüpler. Trabzonspor'un tek temsilcisi ise Nihat Genç.

Bazı gazeteciler ise takım tutmuyor ya da futbola mesafeli. Nevşin Mengü, Faruk Bildirici ve Şirin Payzın gibi isimler futbolun içinde bulunduğu durumdan rahatsız olduklarını ifade ediyor.

Öte yandan, dijital platformlarda yer alan "Onlar TV" ekibi arasında da dengeli bir futbol tutkusu görülüyor. Barış Terkoğlu Galatasaray'ı, Murat Ağırel Fenerbahçe'yi, Timur Soykan Beşiktaş'ı desteklerken, Şule Aydın ve Barış Pehlivan takımsız taraftarlar arasında.

A Milli Takım'da Bayramlaşma TöreniA Milli Takım'da Bayramlaşma TöreniSpor

PFDK’dan Süper Lig Kulüplerine Ceza YağmuruPFDK’dan Süper Lig Kulüplerine Ceza YağmuruSpor

Kaynak: Journo

Etiketler
Futbol Gazeteci
Son Güncelleme:
Trafik Kazası Kavgaya Dönüştü: Eşi ve Çocuklarının Önünde Darbedildi! Trafik Kazası Kavgaya Dönüştü: Eşi ve Çocuklarının Önünde Darbedildi!
Tatile Çıkmadan Önce Bu Eşyaları Valizinize Koymayı Unutmayın! Hayati Önem Taşıyor Tatile Çıkmadan Önce Bu Eşyaları Valizinize Koymayı Unutmayın! Hayati Önem Taşıyor
Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor
Kocaeli'de Sokak Ortasında Vahşet: Başından Vuruldu Sokak Ortasında Vahşet: Başından Vuruldu
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek
Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya
Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor!
BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı
Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak