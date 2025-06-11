Galatasaray’dan Sürpriz Transfer! Resmen Duyurdu, 1 Yıllık Sözleşme ile İmzalar Atıldı

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Son olarak İtalyan ekibi Reyer Venezia forması giyen ABD ve Bosna Hersek pasaportuna sahip oyun kurucu Kamiah Smalls, Galatasay'a geldi. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Smalls ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

KADROSUNA DAHİL ETTİ

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, gözüne kestirdiği oyun kurucu Kamiah Smalls’i kadrosuna dahil etti.

'HOŞ GELDİN'

Sarı-kırmızılı takım yeni transferini resmi internet sitesinden şöyle duyurdu: Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A Ligi takımlarından Reyer Venezia forması ile tamamlayan Amerika ve Bosna Hersek pasaportuna sahip oyun kurucu Kamiah Smalls ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferimiz Kamiah Smalls’a Galatasaray forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz.

İYİ TAKIMLARDA BOY GÖSTERDİ

Smalls kariyerinde WNBA’de Indiana Fever ve Minnesota Lynx takımlarında oynarken, Avrupa’da da Use Scotti Rose Empoli, Pszczolka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin, Villeneuve D’Ascq ESB Lille Metropole ve Umana Reyer Venezia ile mücadele etti.

Kaynak: AA