'PFDK'nın Yazışmaları İfşa Oldu' İddiası! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Şok Sözler... Ali Koç Harekete Geçti
Futbolda sezon bitse de TFF ile ilgili tartışmaların sonu gelmiyor. Şimdi de PFDK Başkanı ve üyelerine ait olduğu iddia edilen mesajlar şok etkisi yarattı. Mesajlarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak ifadeler yer aldı. Ali Koç'un da bu olay sorası harekete geçtiği ileri sürüldü.
Süper Lig sona erse de Türk futboluyla ilgili tartışmalar gündemden düşmüyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajları görenleri şoke etti. Yazışmalarda Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.
Türkiye gazetesinden Tahir Kum'un haberine göre; mesajlarda PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün de olduğu öne sürüldü. Yazışmaların Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da eline ulaştığı ve kendisinin bununla ilgili bir basın açıklaması yapacağı iddia edildi.
'MOURINHO'YA FAZLA MÜSAMAHA VAR'
Mesajlarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya yönelik eleştiriler olduğu görüldü. "Mourinho'ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse" ifadeleri dikkat çekti.
'BİR ANDA 'YAPI' YA DÖNÜŞÜYOR İNSAN'
Bir mesajda da "1905’i görünce bir anda ‘Yapı’ya dönüşüyor insan ister istemez" ifadesiyle Galatasaray'a gönderme yapıldı. Başka bir mesajda da "Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905'te takıldı, ilerlemiyor" denildi. Mesajlarda geçen "Fener ağlama" ifadesiyle de Fenerbahçe'ye karşı bir gönderme yapıldığı görüldü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi