Galatasaray ile Anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Babası da Devreye Girdi

Galatasaray'ın transfer listesindeki Hakan Çalhanoğlu'nun babasından olay yaratan bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray
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Galatasaray ile Anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Babası da Devreye Girdi - Resim: 1

Süper Lig’i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray transferde Bayern Münih’ten ayrılan Leroy Sane’yi alarak bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun adı da gündeme geldi.

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Galatasaray ile Anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Babası da Devreye Girdi - Resim: 2

Galatasaray’ın Inter ile Hakan Çalhanoğlu için masaya oturduğu iiddia edilirken, sarı-kırmızılıların 15 milyon euroluk teklifine karşın İtalyan temsilcisinin ise 40 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

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Galatasaray ile Anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Babası da Devreye Girdi - Resim: 3

Bu gelişmeler yaşanırken, Hakan Çalhanoğlu’nun babasından olay yaratan bir paylaşım geldi. Hakan Çalhanoğlu’nun fotoğraflarından bir kolaj yapan Hüseyin Çalhanoğlu, "İnşallah bir gün Galatasaray'ımıza gelirsin" diye yazdı.

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Galatasaray ile Anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Babası da Devreye Girdi - Resim: 4

Öte yandan yıldız futbolcunun menajeri Gordon Stipic’in önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Galatasaray ile masaya oturması bekleniyor.

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Galatasaray ile Anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Babası da Devreye Girdi - Resim: 5

Bu paylaşım Galatasaraylılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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