Galatasaray ile Anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Babası da Devreye Girdi
Galatasaray'ın transfer listesindeki Hakan Çalhanoğlu'nun babasından olay yaratan bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray transferde Bayern Münih’ten ayrılan Leroy Sane’yi alarak bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun adı da gündeme geldi.
Galatasaray’ın Inter ile Hakan Çalhanoğlu için masaya oturduğu iiddia edilirken, sarı-kırmızılıların 15 milyon euroluk teklifine karşın İtalyan temsilcisinin ise 40 milyon euro talep ettiği kaydedildi.
Bu gelişmeler yaşanırken, Hakan Çalhanoğlu’nun babasından olay yaratan bir paylaşım geldi. Hakan Çalhanoğlu’nun fotoğraflarından bir kolaj yapan Hüseyin Çalhanoğlu, "İnşallah bir gün Galatasaray'ımıza gelirsin" diye yazdı.
Öte yandan yıldız futbolcunun menajeri Gordon Stipic’in önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Galatasaray ile masaya oturması bekleniyor.
Bu paylaşım Galatasaraylılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.