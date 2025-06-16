TFF'den O Teknik Direktöre 'Yolun Açık Olsun' Mesajı

TFF, Selçuk Şahin için bir teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürdürdüğü görevi boyunca verdiği katkılar için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yolun açık olsun Selçuk Şahin" denildi.

TFF'den O Teknik Direktöre 'Yolun Açık Olsun' Mesajı
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A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğü görevinden ayrılarak gelecek sezon Eyüpspor'u çalıştıracak olan Selçuk Şahin'e Türkiye Futbol Federasyonu’ndan teşekkür mesajı geldi.

TFF'den O Teknik Direktöre 'Yolun Açık Olsun' Mesajı - Resim : 1

TFF’nin açıklamasında "A Milli Takımımızda Vincenzo Montella döneminin başlangıcından beri İtalyan teknik direktörün yardımcılığını yapan Selçuk Şahin, gelecek sezondan itibaren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevini üstlenecek olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki görevinden ayrıldı. Selçuk Şahin, Ay-Yıldızlıların birçok ilki başararak, tarihinde ilk defa bir büyük turnuvanın finallerine eleme grubunu lider bitirip 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmasında, Almanya'da düzenlenen bu organizasyonda çeyrek finale yükselmesinde ve UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmasında pay sahibi olmuştu” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden takımda yer alan A Milli Takım Yardımcı Antrenörümüz Selçuk Şahin'e teknik direktör olarak sürdüreceği kariyerindeki yeni yolculuğunda sonsuz başarılar diliyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürdürdüğü görevi boyunca verdiği katkılar için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yolun açık olsun Selçuk Şahin.”

Kaynak: AA

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