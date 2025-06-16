Kasımpaşa Transferde Bombayı Patlattı
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, yeni transferini duyurdu.
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Süper Lig’in köklü ekipleri arasında yer alan Kasımpaşa, Kubilay Kanatsızkuş'u 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kubilay Kanatsızkuş, Kasımpaşa'mızda! Yeni transferimiz Kubilay'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
28 yaşındaki forvet, son olarak Göztepe'de forma giymişti.
Kaynak: AA