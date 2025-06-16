Ali Koç, Ünlü Çiftin Nikah Şahidi Oldu: O Lafı Sosyal Medyayı Salladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, spor yorumcusu Emre Bol ile spiker Çağla Atlı'nın nikah şahidi oldu. Başkan Koç'un çifte "çocuk" çağrısında bulunması sosyal medyada çok konuşuldu.

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Ali Koç, Ünlü Çiftin Nikah Şahidi Oldu: O Lafı Sosyal Medyayı Salladı
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Bir süredir beraber olan ünlü spor yorumcusu Emre Bol ve haber spikeri Çağla Atlı, İstanbul'da düzenlenen bir düğünle dünyaevine girdi. Çok sayıda tanıdık simanın katıldığı düğünde, nikah şahitleri de yine çok ünlü isimler oldu.

'ÇOCUK YAPMA' ÇAĞRISI

Çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve sanatçı Cengiz Kurtoğlu yaptı. Fanatik bir Fenerbahçeli olduğu bilinen damat Emre Bol ve eşine, Başkan Ali Koç'tan "çocuk yapma" çağrısı geldi.

Ali Koç, Ünlü Çiftin Nikah Şahidi Oldu: O Lafı Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1

Gece geç saatlere kadar süren davette konuklar oldukça eğlenirken, düğün sosyal medyada da çok konuşuldu. Fenerbahçe taraftarı, geçtiğimiz günlerde bir "Yaza Merhaba" partisine katılan Ali Koç'un şimdi de bir düğünde görüntülenmesine yorum yağdırdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Ali Koç Fenerbahçe
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