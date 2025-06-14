Fenerbahçe Turnayı Gözünden Vurdu, Genç Yıldız İçin Devler Sıraya Girdi

Fenerbahçe'nin yeni altın çocuğu Yusuf Akçiçek'in dev kulüplerin radarına girdiği belirtildi. Yusuf için konuşulan paranın miktarı dudak uçuklattı.

Kaynak: TRT Spor

Fenerbahçe transfer
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Fenerbahçe Turnayı Gözünden Vurdu, Genç Yıldız İçin Devler Sıraya Girdi - Resim: 1

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de yeni sezonun kadro planlama çalışmaları sürerken, aldığı süre boyunca mükemmel bir performans sergileyen genç stoper Yusuf Akçiçek, Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarına girdi.

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Fenerbahçe Turnayı Gözünden Vurdu, Genç Yıldız İçin Devler Sıraya Girdi - Resim: 2

Avrupa kulüplerinin Fenerbahçe’nin genç yeteneği için servet ödemeye hazır olduğu bildirildi.

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Fenerbahçe Turnayı Gözünden Vurdu, Genç Yıldız İçin Devler Sıraya Girdi - Resim: 3

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, kadrodan ayrılacak isimlerin arasında Yusuf Akçiçek’in adı da geçiyordu.

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Fenerbahçe Turnayı Gözünden Vurdu, Genç Yıldız İçin Devler Sıraya Girdi - Resim: 4

TRT Spor’da yer alan habere göre, Bologna, Marsilya ve Stuttgart gibi ekiplerin Yusuf Akçiçek’i kadrolarına katmak için yarıştığı belirtildi.

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Fenerbahçe Turnayı Gözünden Vurdu, Genç Yıldız İçin Devler Sıraya Girdi - Resim: 5

Stuttgart ve Marsilya’nın Yusuf için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi. Fenerbahçe’nin beklediği bonservis bedelinin ise en az 25 milyon euro olduğu iddia edildi.

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