Fenerbahçe Turnayı Gözünden Vurdu, Genç Yıldız İçin Devler Sıraya Girdi
Fenerbahçe'nin yeni altın çocuğu Yusuf Akçiçek'in dev kulüplerin radarına girdiği belirtildi. Yusuf için konuşulan paranın miktarı dudak uçuklattı.
Kaynak: TRT Spor
Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de yeni sezonun kadro planlama çalışmaları sürerken, aldığı süre boyunca mükemmel bir performans sergileyen genç stoper Yusuf Akçiçek, Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarına girdi.
Avrupa kulüplerinin Fenerbahçe’nin genç yeteneği için servet ödemeye hazır olduğu bildirildi.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, kadrodan ayrılacak isimlerin arasında Yusuf Akçiçek’in adı da geçiyordu.
TRT Spor’da yer alan habere göre, Bologna, Marsilya ve Stuttgart gibi ekiplerin Yusuf Akçiçek’i kadrolarına katmak için yarıştığı belirtildi.
Stuttgart ve Marsilya’nın Yusuf için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi. Fenerbahçe’nin beklediği bonservis bedelinin ise en az 25 milyon euro olduğu iddia edildi.