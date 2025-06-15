Fenerbahçe'de Transfer Politikası Sil Baştan! En-Nesyri Her Şeyi Değiştirdi

Fenerbahçe'den ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin gidişine Mourinho engel oldu. Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon takımına 30 gol katkısı sağlayan oyuncuyla yola devam kararı alırken, bu durum transfer politikalarını da değiştirecek.

Fenerbahçe'de Transfer Politikası Sil Baştan! En-Nesyri Her Şeyi Değiştirdi
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Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, yaşadığı forvet sorununu geçtiğimiz sezon Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri'yi transfer ederek çözmeye çalıştı. Sezonu 30 gol ve 7 asistle kapatarak takımına ciddi bir katkı ağlayan En-Nesyri, şampiyonluğun gelmemesinin de etkisiyle tepki topladı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; 28 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken, işler tamamen tersine döndü. Suudi Arabistan liginden ilgi gördüğü bilinen En-Nesyri için 40 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe yönetimi, beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

Fenerbahçe'de Transfer Politikası Sil Baştan! En-Nesyri Her Şeyi Değiştirdi - Resim : 1

HOCAYLA DA OYUNCUYLA DA 'DEVAM' KARARI

Başkan Ali Koç'un "yola devam" kararı aldığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, En-Nesyri'nin ayrılığına izin vermedi. Mourinho'nun, hem yönetim hem de En-Nesyri ile konuşup oyuncunun ayrılığını engellediği ve Faslı golcünün önümüzdeki sezon da sarı-lacivertli formayı giyeceği öğrenildi.

Bu gelişmeyle beraber elbette Fenerbahçe'nin transfer politikasında da değişiklik olacağı konuşuluyor. En Nesyri'nin kalması durumunda sarı-lacivertli kulübün, yüksek maliyetli başka bir yıldız forvet almaktan kaçınacağı düşünülüyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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