Fenerbahçe'de Transfer Politikası Sil Baştan! En-Nesyri Her Şeyi Değiştirdi

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Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, yaşadığı forvet sorununu geçtiğimiz sezon Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri'yi transfer ederek çözmeye çalıştı. Sezonu 30 gol ve 7 asistle kapatarak takımına ciddi bir katkı ağlayan En-Nesyri, şampiyonluğun gelmemesinin de etkisiyle tepki topladı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; 28 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken, işler tamamen tersine döndü. Suudi Arabistan liginden ilgi gördüğü bilinen En-Nesyri için 40 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe yönetimi, beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

HOCAYLA DA OYUNCUYLA DA 'DEVAM' KARARI

Başkan Ali Koç'un "yola devam" kararı aldığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, En-Nesyri'nin ayrılığına izin vermedi. Mourinho'nun, hem yönetim hem de En-Nesyri ile konuşup oyuncunun ayrılığını engellediği ve Faslı golcünün önümüzdeki sezon da sarı-lacivertli formayı giyeceği öğrenildi.

Bu gelişmeyle beraber elbette Fenerbahçe'nin transfer politikasında da değişiklik olacağı konuşuluyor. En Nesyri'nin kalması durumunda sarı-lacivertli kulübün, yüksek maliyetli başka bir yıldız forvet almaktan kaçınacağı düşünülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi