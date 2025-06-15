A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i Mağlup Etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde çıktığı dördüncü karşılaşmada ev sahibi Çin’i set vermeden yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini hanesine yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla organizasyonun ilk haftasını 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i Mağlup Etti
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2025 Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, dördüncü maçında ev sahibi Çin’i set vermeden mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Karşılaşma 25-22, 25-21 ve 25-20’lik setlerle 3-0 Türkiye lehine sonuçlandı.

Çin - Türkiye: 0-3
Yer: Qujiang Spor Kompleksi, Çin
Süre: 1 saat 19 dakika
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Fahad İsmail Mohamd (Katar)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i Mağlup Etti - Resim : 1

Çin Kadrosu: Yu, Ji, Li, Jiang, Yu Y.T., Peng, Qu (L); oyuna sonradan girenler: Zhang, Wang, Zhai, Wang H.B.

Türkiye Kadrosu: Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Berkay Bayraktar (L); yedekler: Gökçen Yüksel, Berk Dilmenler

Bu galibiyetle milliler, turnuvanın ilk haftasını 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle tamamladı.

SIRADAKİ RAKİPLER KİM?

A Milli Takım, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında 25-29 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgaz kentinde sahaya çıkacak. Bu etapta rakipler Bulgaristan, Slovenya, Ukrayna ve Fransa olacak.

Kaynak: DHA

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