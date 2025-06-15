Giresunspor, Genel Kurul Kararı Aldı

Süper Lig’e yükseldikten sonra arka arkaya 3 sezon ligden düşen ve önümüzdeki sezon 3. Lig’de mücadele edecek olan Giresunspor, genel kurulu toplama kararı aldı.

Giresunspor, Genel Kurul Kararı Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral, 28 Haziran’da Çotanak Spor Kompleksi’nde yapılacak genel kurul toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Eltuğral, olağan genel kurul sürecinin tüzüğe uygun şekilde belirlendiğini ifade ederek, son 3 yıldaki düşüşün temel nedenlerinin transfer tahtasının kapalı olması ve borçların ödenememesi olduğunu belirtti.

Giresunspor, Genel Kurul Kararı Aldı - Resim : 1

Yapılan eleştirileri dikkate almadıklarını belirten Başkan Eltuğral, alacaklı oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü, yalnızca kur farkından kaynaklanan borcun 100 milyon TL’yi aştığını ve özellikle euro borçlarının kapatılmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Siyaset ve iş dünyasından destek gördüklerini dile getiren Emin Eltuğral, mevcut kadroyla ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını, sözleşmesi sona eren oyuncularla da ihtiyaç halinde yeniden anlaşabileceklerini vurguladı.

Puan silme ve hazirun listesiyle ilgili iddiaları yalanlayan Başkan Emin Eltuğral, dava sürecinin ise ciddi şekilde devam ettiğini söyleyerek, "Bu işi yarım bırakmamak için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Giresunspor
Toprak Razgatlıoğlu’ndan İtalya’da 2’de 2 Toprak Razgatlıoğlu’ndan İtalya’da 2’de 2
Şarj Adaptörünüzde Bu Detayı Gözden Kaçırmayın! İşte Telefonu Hızlı Şarj Etmenin Altın Tüyosu Şarj Adaptörünüzde Bu Detayı Gözden Kaçırmayın! İşte Telefonu Hızlı Şarj Etmenin Altın Tüyosu
El Değmesiyle Yakıyor: Dökülen Saçları Sırım Gibi Hale Getiriyor, Resmen Vitamin Depoluyor El Değmesiyle Yakıyor: Dökülen Saçları Sırım Gibi Hale Getiriyor, Resmen Vitamin Depoluyor
Galatasaray'ın Yıldızı Ahmet Kutucu’dan Sürpriz Evlilik Teklifi! Fenomen Aşka Sosyal Medyada Linç Yağmuru Galatasaray'ın Yıldızı Ahmet Kutucu’dan Sürpriz Evlilik Teklifi! Sosyal Medyada Linç Yağmuru
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: Türkiye’den O İlçe Listeye Damga Vurdu Türkiye'den O İlçe Avrupa Listesinde!
Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak
Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor
Altın, Dolar, Euro ve Gümüşü Solladı! Bu Sene Rekor Kazandıran Yatırım Belli Oldu Altın, Dolar, Euro ve Gümüşü Solladı!
14 Günlük Satışta Cayma Süresi Sil Baştan Değişiyor! Yeni Yönetmeliğin Detayları Ortaya Çıktı 14 Günlük Satışta Cayma Süresi Sil Baştan Değişiyor