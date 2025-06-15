Galatasaray'ın Yıldızı Ahmet Kutucu’dan Sürpriz Evlilik Teklifi! Fenomen Aşka Sosyal Medyada Linç Yağmuru

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, ınfluencer sevgilisi Asena Atalar’a romantik bir evlenme teklifi etti. Romantik anları sosyal medya hesabından paylaşan Asena Atalar ise linç yağmuruna tutuldu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Galatasaray'ın Yıldızı Ahmet Kutucu’dan Sürpriz Evlilik Teklifi! Fenomen Aşka Sosyal Medyada Linç Yağmuru
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Ünlü futbolcu Ahmed Kutucu, Galatasaray'ın sezonu şampiyonlukla tamamlamasının ardından dinlenmek üzere sosyal medya fenomeni sevgilisi Asena Atalar ile atile çıktı. Bu tatilde sevgilisine büyük bir sürpriz yapan Kutucu, Atalar’a evlilik teklif etti. Mutlu çift, bu özel anlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Galatasaray'ın Yıldızı Ahmet Kutucu’dan Sürpriz Evlilik Teklifi! Fenomen Aşka Sosyal Medyada Linç Yağmuru - Resim : 1

'İÇİM İÇİME SIĞMIYOR'

Evlilik teklifini alan Asena Atalar ise, teklife karşılık verdiği pozu paylaşarak altına, "İçim içime sığmıyor" notunu düştü. Atalar paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Güzel sözleriniz, tebrikleriniz için çok teşekkür ederim. Size anlatacak çok şeyim var tabii ama şu an çok heyecanlı ve mutluyum. Bunun tadını çıkartacağım. Çok sevdiğiniz ve sevildiğiniz bir aşk yaşamanız dileğiyle... Sizi seviyorum, o güzel kalbinizden öpüyorum. İyi geceler."

Galatasaray'ın Yıldızı Ahmet Kutucu’dan Sürpriz Evlilik Teklifi! Fenomen Aşka Sosyal Medyada Linç Yağmuru - Resim : 2

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Ahmed Kutucu’ya takım arkadaşları ve sosyal medya takipçilerinden birçok tebrik mesajı gelirken, Asena Atalar bazı olumsuz yorumların hedefi oldu. Atalar’a, ‘Sonunda rahatladı’, ‘Asena Atalar başarmış kızlar azmin zaferi resmen’ gibi yorumlar geldi.

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