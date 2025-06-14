‘Yıldızlara Bakmak’ Güzel de Sürdürebilirlik Ne Olacak?

Galatasaray, transfer sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı. Fenerbahçe’nin de benzer yıldızları getirmesi beklenirken, konuşulan paranın miktarı sürdürebilirlik açısından soru işareti yaratıyor.

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Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

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Süper Lig’de Galatasaray şampiyon olarak beşinci yıldızını takarken, takımlarda transfer çalışmaları hız kesmeden başladı.

Şampiyon ekibin en önemli oyuncuları arasında yer alan, -biri 14 yıldır bu forma için mücadele ediyordu- Fernando Muslera ve Dries Mertens gibi isimler ayrıldı. Şüphesiz yerlerini doldurmak zor olacak olsa da sarı-kırmızılılar hiç beklenmedik şekilde hızlı girdi transfer dönemine.

Takımlarımızın transferleri kampa yetiştirememesine alışkınız ancak, haziranda Bayern Münih’ten ayrılma kararı alan Leroy Sane’nin imzayı atması bende büyük bir şaşkınlık yarattı.

Daha Osimhen’in akıbeti belli değil… Nijeryalı yıldızın Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’in 35 milyon euro olduğu söylenen astronomik teklifini reddetmiş olması, şüphesiz Galatasaraylıların umutlarını da bir hayli artırdı. Yıldız ismin bu sezon gösterdiği aidiyet de hesaba katıldığında kalması halen olası.

Ancak Sane için açıklanan bedeller ve Osimhen’in kabul etmesi durumunda kasadan çıkması beklenen para dudak uçuklatırken, akıllarda sürdürebilirlik açısından büyük soru işareti yaratıyor.

Fenerbahçe tarafından bakıldığında ise bir sessizlik hakim. Sane için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği konuşuluyordu ancak ezeli rakiple imzalayınca, “Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır” sözü de bir noktada boşa düşmüş oldu.

Geçen senenin başarısızlığının acısını çıkarmak için büyük miktarları Fenerbahçe de gözden çıkaracaktır. Ancak ne kadar sürdürülebilir? Bu soru güncelliğini her daim koruyacak.

Güncel kur almış başını gitmişken, konuşulan paraları aklım havsalam almıyor.

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