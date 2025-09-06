İlk Yarıda Cennet, İkinci Yarıda Cehennem, Sonunda Zafer

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ilk maçta Gürcistan’ı 3-2 ile geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında göze hoş gelen bir futbol vardı.

Hakan, Arda, Kenan, Yunus, Kerem gibi kaliteli ayaklara sahip olmanın ekmeğini çok iyi yedik gerçekten.

İkinci yarıda ise etkili futbol, özellikle Barış Alper Yılmaz’ın oyuna girip 5 dakika içinde kırmızı kart görmesiyle hepten tepetaklak oldu. Aklı başka yerde belli…

O dakikadan sonra, kaliteli isimlere sahip Gürcistan etkisini iyiden iyiye hissettirdi. Maçı çevirmeleri işten bile değildi. Neyse ki, korkulan olmadı ve 3-2 kazanmasını bildik.

EN İYİ JENERASYON

Milli takım 2002’de dünya üçüncüsü de oldu 2008’de Avrupa’nın devlerini korkulu rüyası da. Ancak yakaladığımız bu jenerasyon sanırım yıldız dolu jenerasyonumuz oldu. Başarı henüz gelmese de önümüzde daha çok turnuva var. Bir gün elbet gelecek.

ALKIŞLAR MONTELLA'YA

Göreve ilk geldiğinde zaman zaman eleştirilen Vincenzo Montella’nın takımı sahiplenişi, kaotik futbol iklimimize rağmen bütünleştirebilmesi de büyük bir alkışı hak etti.

Öyle ki Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kafaya koydu, Türk yapacak İtalyan teknik adamı.

Sırada şimdi çok daha zorlu bir rakip var. Dünyanın en iyi ülke takımı olan İspanya’yı Konya’da misafir edeceğiz. Dileyelim misafirliklerini bilsinler.

Arda Güler’in de dediği gibi, bizim onlardan korkacak çok şeyimiz olabilir ancak, onların da bizden korkacak birkaç durumu var elbet.

Şimdiden başarılar…