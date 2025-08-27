'Kanarya' Portekiz’de Uçmayı Yeniden Öğrenebilecek mi?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmaya hiç olmadığı kadar yakın. Geçen hafta Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelinen play-off karşılaşmasında Kadıköy’de meşhur melodiyi duymak bile yetti. Öyle ki yıllardır taraftar Şampiyonlar Ligi müziğini duymaya hasretti.

Fenerbahçe de Benfica da risk almadan geçti ilk maçı. 0-0’lık beraberlik damaklarda kekremsi bir tat bıraktı. Hafızalarda Benfica’ya karşı alınan tatsız sonuçlar da olunca bu beraberlik hiç de kulağa kötü gelmedi.

Fenerbahçe’nin forvetlerini topla buluşturamama sorunu ilk maçta da kendisini gösterdi. Elinde Duran ve En-Nesyri gibi silahlar varsa kullanmasını bilmen gerekir.

Mourinho, Kocaelispor karşılaşmasında geçen yıl parlayan Oğuz Aydın’ı sahaya sürdü. Genç oyuncu kanatlarda farkını ortaya koydu.

Portekiz’de bugün oynanacak karşılaşmada da kanatlardan daha fazla atraksiyon yaratılabilirse daha farklı bir oyun izleyebiliriz. ‘Kanarya’nın uçmayı yeniden öğrenmesi gerek. Üstelik bu sene izlediğimiz Benfica da eski günlerine rahmet okuturken. Elenmek yazık olur.

Şampiyonlar Ligi demek kasanın dolması demek. Bu sefer olacak… Mı?

BARIŞ ALPER YILMAZ SORUNSALI

Galatasaray’da yeni sezonun ilk iki maçında Barış Alper Yılmaz fırtınası esti. Ancak o fırtına birden bire tersine döndü. Suudi Arabistan ekibi NEOM Galatasaray’ın kapısını öyle bir aşındırdı ki, ne kadar reddedilse de teklifler Barış’ın aklı karıştı bir kere.

Konuşulan paranın miktarı herhalde herkesin hayallerini süslüyordur. Ancak bu noktadan sonra ortada ne aidiyet kaldı ne kariyer hedefi. Akıllara ‘para gerçekten her şey mi?’ sorusu geldi. Çünkü Suudi Arabistan Ligi futbolun kara deliği gibi. Giden eskisi gibi dönmüyor. (Burada Fenerbahçe’deki Jhon Duran’ı da katabiliriz, henüz pek bir performans göremedik.)

Demek ki ortada daha çok para kazanmaktan başka bir hedef de yok. Bizler de buralarda yazıp çiziyoruz ama zenginin malı, fakirin çenesini yorduğu gibi kalemini de aşındırıyormuş.

Öte yandan Galatasaray’a Barış Alper için verilen 35+5 milyon euro da hiç fena para değil. Yerine biri konulabilecekse tabii… Bu miktarları yakalamak gelecek sene çok daha zor olabilir.

