Türkiye'den Transfer Manzaraları: Yenilen Sözler, Saçılan Paralar ve Bir Kaleci...

İnsanın aklı almıyor. Bunca paranın aktığı değirmenin suyu nereden geliyor, kimse bilmiyor. Zaten pek çok kişi bilmek de istemiyor ya neyse…

Dün gecenin flaş transferi Uğurcan Çakır oldu. Galatasaray, 29 yaşındaki milli kaleciyi 33+3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor’dan transfer ederek bir rekora imza attı. Muhtemelen bir daha hiçbir kaleci için bu kadar bonservis bedeli ödenmeyeceği için bu rekor uzun süre kırılamayacak.

Bunun bir panik transferi olduğu nereden bakarsanız bakın görünüyor zaten. Donnarumma için Ederson’u bekleten Galatasaray gördüğü rüyadan çok geç uyandı.

Çünkü ezeli rakibi Fenerbahçe Ederson transferinde devreye girerek işi kısa bir süre içinde bitirdi. Bu hamle bir domino etkisi yarattı ve Donnarumma’nın Manchester City’e gitmesinin önünü açtı.

Burada en çok merak ettiğim, sarı-kırmızılı ekibin yönetimine Donnarumma’nın City’i değil de Galatasaray’ı seçeceği hayalini gördüren şey. Neyse… Netice döndü dolaştı kimilerince en iyi yerli kaleci olduğu savunulan Uğurcan Çakır’da patladı.

Uğurcan Çakır’ın kaleciliğine laf yok. Zaman zaman formda düşse de… Bir kaleciyi daha da iyi gösteren şey arkasında oynadığı savunmacılardır. Şüphesiz Uğurcan, Trabzonspor’da yediğinden daha az gol yiyecektir.

UĞURCAN CAMİASIZ KALDI MI?

Meselenin bir de Fenerbahçe boyutu vardı bir zamanlar. Uğurcan Fenerbahçe ile anlaşmış, sarı-lacivertlilere bir tek Trabzonspor ile anlaşmak kalmıştı. Bir oyuncu transferi gerçekleşmiyor da sanki yer yerinden oynayacaktı. Spor kamuoyu hep bir ağızdan, “camiasız kalırsın” palavralarını döşedi televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde. Camia böyleyse zaten…

Trabzonspor Başkanı ise oldukça tutarlı (!) bir adam. Açıklamalarından anlıyorsunuz. “Uğurcan Çakır’ı Türkiye’den bir takıma satmam. Ona söz verdim. Eğer Avrupa’dan ciddi bir teklif gelirse yardımcı olurum” demişti Doğan.

Aynı başkan Galatasaray’dan 33 milyon euroyu koparınca sözünü yuttu. Neyse, lafı fazla uzatmaya gerek yok.

Uçaklar kalktı, uçaklar indi. Milyon eurolar havada uçuştu. Süper Lig’de ilk 10 sıradaki kulüplerinin harcamaları 200 milyon euroyu aştı.

Bu arada yazıyı yorumsuz bir bilgiyle bitireyim isterim:

TÜRK İŞ’in ağustos ayı verilerine göre:

Dört kişilik ailenin açıklık sınırı 27 bin 111 TL, yoksulluk sınırı ise ise 88 bin 310 TL.