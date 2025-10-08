Fenerbahçe’nin Düştüğü Çukur… Futbolcu Olduğunu Unutan Futbolcu Olur mu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akıl alır şey değil ama, her sene bin beterini izliyoruz yeşil sahada. Fenerbahçe’den bahsediyorum tabii.

Her yıl harcanan milyonlar planlamaya ayrılsa ve birkaç sene sabredilebilse kim bilir ne kadar oyuncu çıkarıp ihraç edebilir kulüplerimiz. Ancak Fenerbahçe özelinden gidersek, bu sezon Duran, Asenio, Archie Brown, Skriniar, Nene, geçen sezondan Anderson Talisca derken dünyalar harcandı.

Fenerbahçe’nin eski Başkanı Ali Koç, seçimi eylülde yapma kararı alırken, aklındaki proje kuvvetli bir kadro kurarak oyları almaktı. Ancak, sezonun başlamasının ardından takke düştü kel göründü.

Ali Koç, pimini çektiği bombayı Sadettin Saran’ın elinde patlattı. Seçimi kazanmış olsa, o bomba onu götürecekti.

Şimdi bakıldığında bu sezonun günahı ne teknik direktör Domenico Tedesco’ya ne de yeni başkan Sadettin Saran’a kesilebilir.

Tedesco tercihi yeni yönetimin olmasa da alınması gereken bir risk gibi. Çünkü bu adam bir şeyleri biliyor. Takımı kendisi kurmasa da elinden geleni yapıyor.

Ancak, bir dönem Sergen Yalçın’ın Ozan Tufan için söylediği sözlerin, Fenerbahçe’de birçok oyuncu için söylenmesi hiç de yanlış olmaz. Fenerbahçeli futbolcuların, önce futbolcu olduklarını hatırlaması gerekiyor. Mourinho unutturmuş çünkü.

Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamasa da iyi futbol oynamak zorunda. En azından elden geldiğince. Ancak taraftara da bir çağrı yapmakta fayda var. Tedesco’nun arkasında durmak.

Hele ‘kulüp efsanesi’ kisvesi altında, hiçbir başarısı olmadan Fenerbahçe’nin mevcut teknik direktörüne saldıranlar varken.