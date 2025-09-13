Kazanmayı da Kaybetmeyi de Bilmeyenler Ülkesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başarı ve hayal kırıklıkları bir arada. İşte bizim hikayemiz böyledir. Branş ne olursa olsun yüksekten uçmayı sever, başarısız olduğumuzda da anında yerden yere vurmasını çok iyi biliriz.

Filenin Sultanları’yla başlayalım. Milliler 2025 Dünya Şampiyonası’nda harikalar yarattı. Gönül isterdi ki şampiyon olalım. Ancak tarihimizde ilk kez bu seviyelere çıkarken, ikincilik de kutlanması gereken bir şey haline geliyor. Yakaladığımız jenerasyon bizi daha da ilerilere götürecek kuşkusuz. Güvenelim. Ancak duyduğumuz güveni de gencecik sporcuların üzerine bir yük gibi koymayalım.

Aynı hafta A Milli Futbol Takımımız da Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya ile karşılaştı. Skor 6-0 olunca ufaktan bir düş kırıklığı oldu elbette. Konya’da yaşanan hezimet, ayakların biraz daha yere basmasını sağlayacaktır.

Arda Güler, Kenan Yıldız gibi dünyada da gıptayla bakılan isimlere sahip bir takım iyi yerlere gelecek.

Türkiye’de bir sorun var. İlk başarıyla göklere çıkarıp, ardından gelen ilk başarısızlıkta da yerin dibine geçirmek gibi… Spor bu. Gencecik insanların üzerine bu kadar baskı yükleyince olmuyor. Bunu bir türlü öğrenemedik.

Yenince aslan, kaplansın. Yenildiğinde tü kaka. Kahramanlık destanlarını yazılmasına gerek yok. Hepsi baştan sona boş hamaset. Spor bu, savaşa gidilmiyor.

Türkiye’nin sporu kendi haline bırakılsa çok daha iyi yerlere gelecek de… İşte…

Sırada basketbol var. Ancak ona daha sonra değineceğiz.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı bu hafta sonu başlıyor. Mevcut başkan Ali Koç, kadroyu kurup taraftarın ‘gazını’ alabilmek için seçimin eylül ayında yapılmasını uygun görmüştü. Gelinen noktada kendisi için yarattığı süreyi ne kadar olumlu kullandı tartışılır. Koç, bu seçimde güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.

Sadettin Saran ise en ayakları yere basan aday gibi görünüyor benim gözüme. Birleştirici açıklamaların yanında, kimi suç makinesi olan tribün liderlerine koymayı hedeflediği mesafe, fahiş fiyatlı forma fiyatlarında halkın ulaşabileceği şekilde düzenlemeye gidilme hedefi ve en önemlisi başarısız olanın daha fazla koltukta oturamamasına yönelik tüzük girişimleri gibi akılcı açıklamalar onu ön plana çıkarıyor.

Hakan Bilal Kutlualp ise kitlesini tam olarak anlayamadığım adaylardan biri. Sürpriz yapması çok zor gibi.

İlginç bir hafta bizi bekliyor.