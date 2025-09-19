Parayla Rezil Olmak… Galatasaray Rüyadan Uyandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Foya Edirne’nin dışında çıkıyor meydana… Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a 5-1’lik skorla mağlup oldu. Öyle ki kura çekiminin ardından spor meydanından pek çok kişi, sarı-kırmızılı ekibe 3 puan yazıyordu Almanya deplasmanı için.

Ancak hayallerle gerçekler çoğu zaman tutmuyor. Yine tutmadı. Şampiyonlar Ligi için harcanan paralar, en garanti gördüğün maçlardan birinde ne kadar boşa gittiğini bir kez daha gösterdi.

Bir kere sorunu iyi tahlil etmek gerek. Türkiye’de futbol falan oynanmıyor. Uçup kaçılan Türkiye Süper Ligi’nde bir galibiyetle havalara uçuyor takımlarımız. Sonra küçük gördüğün bir takım gelip seni rüyadan uyandırıyor.

Çünkü planın yok. Senden görece daha düşük bütçeli de olsa, herhangi bir Avrupa takımı 5 tane atıp geçiyor.

HAKEM VE ŞANSSIZLIKLA AÇIKLANABİLİR Mİ?

Okan Buruk’un maç sonu açıklamalarında, İtalyan hakemi beğenmediğini söylediğini işittik. Ancak sorunu hakeme indirebilir miyiz sadece? 5 golün açıklaması, şansızlık ve hakemle açıklanabilir mi? Her maçta bu kadar şanssızsa bir takım, kurşun döktürmekte fayda var. Çünkü senaryo hiç değişmiyor.

Bugün Galatasaray, yarın Fenerbahçe. Bir kez daha söyleyelim. Bizim planımız yok. Planı olana da sabrımız yok.

KADIKÖY’DE FACİA

Fenerbahçe, kendi sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. İrfan Can Eğribayat’ın son dakikalarda yaptığı amatörlük, 3 puanın elden kayıp gitmesine neden oldu. Ancak iş burada bitmedi.

Çok nadirdir böyle anlar. Karşılaşmanın son uzatma dakikasında 2 penaltı birden bekledi sarı-lacivertliler.

Hakem Cihan Aydın, Fenerbahçe’nin son topu oynamasına dahi izin vermede atağı kesti. Başladı VAR’ı dinlemeye. Ancak, aksi bir fikre de rastlamadım, herkesçe kabul edilen 2 penaltı da verilmedi. Cihan Aydın, pozisyonu oynatmadan maçı bitirdi.

Adına operasyon deyin, rezalet deyin, ‘YAPI’ deyin… Bu kararın akılla açıklanacak hiçbir noktası yok.