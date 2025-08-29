Mourinho Yine Aynı Şeyi Yaptı, Fenerbahçe'nin Adını Devlerin Arasına Yazdırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Special One’ denilerek getirilen Jose Mourinho teneke bağlanarak gönderildi. Başlangıçta verdiği umuttan çok daha fazlasını alıp götürdü… Hamle doğru olmasına doğru ancak yine zaman yanlış. Ancak, perşembenin gelişi değil çarşambadan, pazartesiden bile belli oluyordu. Ki daha ligde oynanan ilk karşılaşmada da ilk puan kaybı yaşandı. Fenerbahçe’den Mourinho ile birlikte bir şey olmayacağı düşüncesi çok geçmeden akıllara kazındı.

Başkan Ali Koç’un bir dönem daha başkan seçilmek için Aziz Yıldırım’ın elinden aldığı Mourinho, yine eylülde yapılacak seçimde elini kuvvetlendirmek için gönderdiği bir aparata dönüştü.

Mourinho zaten mimli… Google’a ‘tazminatör’ yazdığınız an karşınızda kendisini buluyorsunuz. Kovularak milyon euroları götürdüğü kulüpler arasında Real Madrid, Chelsea, Tottenham, Roma, Manchester United gibi kulüpler yer alıyor. Bu açıdan bakıldığında Fenerbahçe adını devlerin arasına yazdırmış oldu (!)

GEL DE KOVMA…

Portekizli teknik adamın Benfica maçı gibi, belki de Fenerbahçe’nin son yıllarda çıkacağı en önemli karşılaşma öncesindeki açıklamaları zaten her şeyi açık açık ortaya koyuyordu. Peki ne demişti?

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak…"

Ki bakıldığında haksız sayılmazdı Mourinho. Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takım böylesi bir maç öncesinde tabii ki takviyeler yetişmeliydi. Ali Koç yönetimi açısından büyük bir başarısızlık sayılsa da bu, elindeki malzemeden en iyisini çıkarmak da kendisinin göreviydi.

Santrfor olan En-Nesyri’yi sürekli kanatta orta açmaya çalışırken görünce benim aklıma sabotaj ihtimalinden başka bir şey gelmedi.

Fenerbahçe’de gömlek baştan yanlış iliklendi bir kere. Doğru karar iş işten geçince alındı. Mourinho’nun hatalarına diyecek yok. Ancak, Fenerbahçe yönetimi de en az onun kadar başarısız.