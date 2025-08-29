Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar...

LAPTOP OLAYI SONRASI SARI KART GÖRDÜ

Mourinho’nun en çarpıcı olaylarından biri de laptop ile yaptığı eylem oldu. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe ev sahibi ekibi 2-0 yendi.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 81. dakikada kendi kalesine Thalisson kaydetti.

Mourinho’nun bu karşılaşmada yaptığı bir hareket dünya basınında gündem oldu.

Karşılaşmanın 76. dakikasında kaleci ile karşı karşıya kalan Edin Dzeko, topu ağlara göndererek Fenerbahçe’yi 2-0 öne geçirdi ancak gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. Pozisyonun ofsayt olmadığı düşünen Mourinho yayıncı kuruluşun saha kamerasının önüne dizüstü bilgisayarını koydu. Mourinho’nun bilgisayarında Dzeko’nun sayılmayan golünün ekran görüntüsü yer aldı.

Hareketi sonrası Mourinho sarı kart gördü.