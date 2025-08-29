Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar...
Fenerbahçe kulübünden sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Jose Mourinho ile yolla ayrıldı. Kariyerinde birçok tartışmalı olaya imza atan Portekizli ismin Türkiye'deki olayları merak konusu oldu. Bizde sizler için Jose Mourinho'nun Süper Lig'de yaptığı skandal olayları derledik.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe kariyeri son buldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Mourinho, Fenerbahçe’yle 62 maça çıktı. Bu maçlarda 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
LAPTOP OLAYI SONRASI SARI KART GÖRDÜ
Mourinho’nun en çarpıcı olaylarından biri de laptop ile yaptığı eylem oldu. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe ev sahibi ekibi 2-0 yendi.
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 81. dakikada kendi kalesine Thalisson kaydetti.
Mourinho’nun bu karşılaşmada yaptığı bir hareket dünya basınında gündem oldu.
Karşılaşmanın 76. dakikasında kaleci ile karşı karşıya kalan Edin Dzeko, topu ağlara göndererek Fenerbahçe’yi 2-0 öne geçirdi ancak gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. Pozisyonun ofsayt olmadığı düşünen Mourinho yayıncı kuruluşun saha kamerasının önüne dizüstü bilgisayarını koydu. Mourinho’nun bilgisayarında Dzeko’nun sayılmayan golünün ekran görüntüsü yer aldı.
Hareketi sonrası Mourinho sarı kart gördü.
OKAN BURUK'UN BURNUNU SIKARAK BİR İLKE İMZA ATTI
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Nisan 2025'te oynanan Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 yenilmesinin ardından Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk bu hareket sonrasında yere düştü ve olay dünya basınında geniş yer buldu.
Spor hukukçuları bu hareketi “saldırı” kategorisinde değerlendirdi ve Mourinho’ya 5-10 maç ceza öngördü. Fenerbahçe yönetimi açıklamasında “Teknik direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır” dedi.
Mourinho olaya ilişkin “Bir görüntü, 1000 kelimeden çok daha iyidir. Görüntüler kendini anlatıyor. Herkes gördü, eminim Hollywood’dan da izlemişlerdir” dedi. Mourinho olayla ilgili olarak, “saldırı” değerlendirmesiyle PFDK tarafından 3 maçla cezalandırıldı.
IRKÇI İFADELERLE GÜNDEME GELDİ
Şubat 2025’te Galatasaray ile 0-0 berabere kalınan derbinin ardından Mourinho, Yusuf Akçiçek’in performansını anlatırken “Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu” dedi.
Bu sözler nedeniyle Galatasaray, Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve FIFA ile UEFA’ya şikayet edeceğini açıkladı.
Fenerbahçe ise açıklamasında “Teknik Direktörümüz José Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; José Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez” dedi.
GALATASARAY'A KARŞI 'YAPI' MESAJI
Mourinho’nun Fenerbahçe kariyeri boyunca en çok tartışmaya yol açan sözleri Galatasaray ve “yapı” üzerine oldu. Mourinho pek çok farklı açıklamasında “Türkiye’de hakim bir sistem olduğu” vurgusunu yaptı.
Okan Buruk’un burnunu sıkmasının ardından dört maça ceza alan ve bu cezası iki maça düşürülen Mourinho, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini İskoçya’daki Celtic-Rangers rekabetine benzetti, “Buradaki rekabet sadece bir futbol rekabeti değil, bir takımın hakim olduğu bir sistem var. Fenerbahçe, umutsuzca Galatasaray’ın hakimiyetini kırmaya çalışan bir kulüp ama bu bir futbol hakimiyeti değil, bir sistem hakimiyeti. Bu da işimi zorlaştırıyor” diye konuştu.
Mourinho Beşiktaş’a 1-0 kaybettikten sonra da benzer bir açıklama yaptı:
“Fenerbahçe’nin sahip olduğu problemlerden biri bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Baş etmesi çok zor. Bu kaliteden ve istekten çok daha büyük bir şey. Oyuncular da bunu hissediyorlar. İstedikleri şeyi başarmayı imkansız olduğunu biliyorlar. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini sahada veriyorlar. Bugün bireysel bazı performanslar iyi değildi. Oyuncularım bugün sahada her şeyi verdiler. Maçın hayal kırıklığı da vardı. Oyuncularım bugün sahada koyduğu kalite değil ama ellerinden geleni yaptıkları için dokunulmaz. Bugün oynadığımız maç belirleyici olarak herhangi bir şey değildi. Yine ligi 2. bitirecektik.”
BENFICA MAÇI ÖNCESİ YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ
Jose Mourinho, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçı öncesi yönetimi eleştirdi:
“Kerem Aktürkoğlu’nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak… Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum.”
Sürprizler yaratacak bir kadrolarının olmadığını söyleyen Mourinho, “Teknik direktörün sürprizler yaratmak için kullanabileceği türden bir kadromuz yok. Sürprizler için fazla seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum. Daha önce burada hiç kaybetmedim çünkü takımlarım daha iyiydi. Porto, Manchester United… Leiria ile burada oynamadım, kendi sahamda oynadım.”