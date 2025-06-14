Galatasaray Transfere Doymuyor! Resmen Açıklandı
Galatasaray transferde bombayı patlattı. Deneyimli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol takımı yeni transferini resmen duyurdu.
Sarı-kırmızılı ekip milli basketbolcu Sehernaz Çidal'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada "Sehernaz Çidal'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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