Galatasaray Transfere Doymuyor! Resmen Açıklandı

Galatasaray transferde bombayı patlattı. Deneyimli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray Transfere Doymuyor! Resmen Açıklandı
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol takımı yeni transferini resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip milli basketbolcu Sehernaz Çidal'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada "Sehernaz Çidal'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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