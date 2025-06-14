Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan 100. Yıl Paylaşımı

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kulübün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Stoilov mesajında, "Bu özel günde, 100 yıllık büyük bir mirasın parçası olmanın gururunu yaşıyorum. Futbolun sadece sahada değil tribünde, sokakta ve kalpte yaşandığını bana gösteren bu camiaya sonsuz saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan 100. Yıl Paylaşımı
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Türk futbolunun köklü ekiplerinden Göztepe, kuruluşunun 100. yılını kutluyor. Kulüpte coşku sürerken, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kulübün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Stoilov, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, bir kulübün 100. yıla ulaşmasının büyük bir inancın, bağlılığın ve mücadelenin sonucu olduğunu belirtti.

Göztepe gibi köklü ve tutkulu bir kulüp için bunun yalnızca bir yıl dönümü değil aynı zamanda büyük bir gurur vesilesi olduğunu aktaran Stoilov, şunları kaydetti:

"Bu özel günde, 100 yıllık büyük bir mirasın parçası olmanın gururunu yaşıyorum. Futbolun sadece sahada değil tribünde, sokakta ve kalpte yaşandığını bana gösteren bu camiaya sonsuz saygı duyuyorum. Futbol takımı olarak bu büyük sorumluluğun farkındayız ve her gün bu arma için daha iyisini yapmak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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