Beşiktaş Transferde Bombayı Patlattı, Resmen Açıklandı

Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı. Koray Ayar, siyah-beyazlı ekibin yolunu tuttu.

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Beşiktaş Transferde Bombayı Patlattı, Resmen Açıklandı
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Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Kadroya yeni katılan isim sosyal medyadan duyuruldu.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, pivot oyuncusu Koray Ayar'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Koray Ayar'a şanlı formamızla başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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