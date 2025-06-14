Beşiktaş Transferde Bombayı Patlattı, Resmen Açıklandı
Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı. Koray Ayar, siyah-beyazlı ekibin yolunu tuttu.
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Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Kadroya yeni katılan isim sosyal medyadan duyuruldu.
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, pivot oyuncusu Koray Ayar'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Koray Ayar'a şanlı formamızla başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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