Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da Sezonun Altıncı Etabına Damga Vurdu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 6’ncı durağı olan İtalya Emilia Romagna etabının ilk yarışını zirvede tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da Sezonun Altıncı Etabına Damga Vurdu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın altıncı ayağı olan İtalya Emilia-Romagna etabında muhteşem bir başlangıç yaptı. Hafta sonunun ilk yarışını birincilikle tamamlayan Red Bull sporcusu, performansıyla izleyenleri büyüledi.

Motor sporlarının en üst düzey organizasyonlarından biri olarak kabul edilen WSBK’da, Emilia-Romagna Pisti’ndeki yarışın ilk gününde Toprak, pole pozisyonundan start alarak yarış boyunca liderliğini korudu ve damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da Sezonun Altıncı Etabına Damga Vurdu - Resim : 1

Yarış boyunca rakiplerine geçit vermeyen başarılı pilot, bu galibiyetle genel klasmanda puanını 246’ya yükseltti. En yakın takipçisi olan İtalyan sürücü Bulega ile arasındaki puan farkı ise 26’ya düştü.

Şampiyonanın ikinci gün yarışı ise yarın, Türkiye saati ile 13.20’de gerçekleştirilecek.

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Kaynak: DHA

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