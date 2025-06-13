Galatasaray'dan Taraftarına Kritik Uyarı

Galatasaray Spor Kulübü, ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslara karşı taraftarını uyardı. Kulüpten yapılan açıklamada, vatandaşları arayıp dergi, almanak, çizgi roman ve imzalı forma gibi satışlarla bağış toplama gibi bir uygulama olmadığı belirtildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Galatasaray'dan Taraftarına Kritik Uyarı
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Süper Lig'i bu yıl da birinci sırada tamamlayarak üst üste üç yıl şampiyon olup beşinci yıldızı takan Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmanın rehavetine kapılmadan transfer çalışmalarında gaza bastı. Önümüzdeki yıl doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, ilk hamleyi Bayern Münih'te forma giyen Alman milli futbolcu Leroy Sane ile sözleşme imzalayarak yaptı.

Transfer için pek çok büyük yıldızın adı geçerken, bir yandan da geride bıraktığımız sezona damgasını vuran Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'den haber bekleyen Galatasaray, transfer dönemi heyecanını yaşayan taraftarı için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Bu dönemi fırsat bilen dolandırıcılar olduğunu fark eden sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından bir uyarı mesajı yayımladı.

ÇAĞRI MERKEZİNDEN ARIYORLAR

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi X hesabından yapılan paylaşımda, kulüp adına çağrı merkezi yoluyla vatandaşları arayıp dergi, almanak, çizgi roman, imzalı forma veya başkaca bir ürün satışı yaptığını söyleyen kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Galatasaray, yaptığı açıklamada "Bu şekilde herhangi bir bağış toplama faaliyeti yürütülmemektedir" dedi.

Taraftarın heyecanını kullanarak bu yolla para toplamaya çalışan dolandırıcılara kanılmaması gerektiğini vurgulayan Galatasaray, "“Galatasaray Spor Kulübü adına” veya “Galatasaray Spor Kulübü’nden” yapıldığı söylenen, ürün satma veya bağış toplama amaçlı aramalara itibar edilmemesi gerektiğini bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verdi.

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