Al-Hilal'i Reddedince Galatasaray Cephesi Umutlanmıştı: Osimhen Meğer O Kulübü Bekliyormuş

Geçen sezon gösterdiği performans ile Galatasaraylıların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in teklif beklediği kulüp ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah

Osimhen Galatasaray
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Al-Hilal'i Reddedince Galatasaray Cephesi Umutlanmıştı: Osimhen Meğer O Kulübü Bekliyormuş - Resim: 1

Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Victor Osimhen’in akıbeti henüz belirsizliğini korurken, Nijeryalı yıldız son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal’in 35 milyon Euroluk teklifini reddetmişti.

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Al-Hilal'i Reddedince Galatasaray Cephesi Umutlanmıştı: Osimhen Meğer O Kulübü Bekliyormuş - Resim: 2

Osimhen’in bu teklifi reddetmesiyle, ibrenin Galatasaray’a döndüğü zannedilirken, yıldız ismin Premier Lig devinden haber beklediği ortaya çıktı.

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Al-Hilal'i Reddedince Galatasaray Cephesi Umutlanmıştı: Osimhen Meğer O Kulübü Bekliyormuş - Resim: 3

Hangi takıma gideceği merak konusu olan Osimhen, Galatasaray’ın teklifine de henüz bir geri dönüş yapmadı.

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Al-Hilal'i Reddedince Galatasaray Cephesi Umutlanmıştı: Osimhen Meğer O Kulübü Bekliyormuş - Resim: 4

Sabah’ın aktardığına göre, Osimhen’in Chelsea’nin 8 milyon Euroluk teklifinde artışa gitmesini beklediği kaydedildi.

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Al-Hilal'i Reddedince Galatasaray Cephesi Umutlanmıştı: Osimhen Meğer O Kulübü Bekliyormuş - Resim: 5

Chelsea’nin teklifini yükseltmemesi durumunda, ibrenin yeniden Galatasaray’a döneceği iddia edildi. Nijeryalı golcü 41 maçta, 37 gol ve 8 asist kaydetmişti.

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