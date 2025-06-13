Al-Hilal'i Reddedince Galatasaray Cephesi Umutlanmıştı: Osimhen Meğer O Kulübü Bekliyormuş
Geçen sezon gösterdiği performans ile Galatasaraylıların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in teklif beklediği kulüp ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah
Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Victor Osimhen’in akıbeti henüz belirsizliğini korurken, Nijeryalı yıldız son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal’in 35 milyon Euroluk teklifini reddetmişti.
Osimhen’in bu teklifi reddetmesiyle, ibrenin Galatasaray’a döndüğü zannedilirken, yıldız ismin Premier Lig devinden haber beklediği ortaya çıktı.
Hangi takıma gideceği merak konusu olan Osimhen, Galatasaray’ın teklifine de henüz bir geri dönüş yapmadı.
Sabah’ın aktardığına göre, Osimhen’in Chelsea’nin 8 milyon Euroluk teklifinde artışa gitmesini beklediği kaydedildi.
Chelsea’nin teklifini yükseltmemesi durumunda, ibrenin yeniden Galatasaray’a döneceği iddia edildi. Nijeryalı golcü 41 maçta, 37 gol ve 8 asist kaydetmişti.