Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun Rakibi Belli Oluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükselen son ekip yarın belli olacak. Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.

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Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun Rakibi Belli Oluyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes yarın karşılaşacak. Bu karşılaşmada, finale yükselen son takım belli olacak.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçını Anadolu Efes, 90-87 kazanmıştı. İkinci karşılaşmada rakibine 97-70 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, seride 1-1 beraberliği yakaladı. Üçüncü maçta sahadan 94-87 galip ayrılan Anadolu Efes seride bir kez daha öne geçse de Beşiktaş Fibabanka, 4. mücadeleyi 75-64 kazanarak yeniden 2-2 eşitliği sağladı.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride yarın galip gelen takım, Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Kaynak: AA

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Beşiktaş Anadolu Efes
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